Bares e restaurantes de Anápolis têm programação especial para estreia do Brasil

Em clima de Hexa, diversos bares e restaurantes de Anápolis estão preparando programações especiais para que os torcedores possam assistir aos jogos da Copa do Mundo, enquanto aproveitam.

Com horários de funcionamento diferenciado, decoração à caráter e as tão amadas promoções, os estabelecimentos pretendem unir o povo para uma grande torcida em busca do título.

Pensando nisso, separamos uma lista de locais onde os anapolinos podem torcer a vontade, desfrutando de um bom clima de Copa do Mundo e saboreando uma comida gostosa.

1. Go Brew Cervejaria Artesanal

Com uma programação mais que especial para os torcedores, a Go Brew Cervejaria Artesanal preparou uma programação diferente para os dias de jogo do Brasil, principalmente para a estreia da seleção em campo.

Além de um telão que estará transmitindo a Copa do Mundo, no dia 24, das 15h às 18h30, por R$ 50, os anapolinos poderão desfrutar de um open bar de cervejas especiais enquanto assistem Brasil X Sérvia.

O open contará com Go Pilsen (Pilsen Premium), Go Wiess (Wiess Beer) e La Bella Luna (New England IPA).

2. Tiga’s Bar

O Tiga’s Bar já adiantou a festa e até o fim da Copa do Mundo, estará oferecendo promoções para os torcedores anapolinos.

De segunda à quarta-feira, das 16h às 20h, é possível aproveitar um chopp de 500 ml por R$ 5,99 e Heineken 600 ml por R$ 11,99. Quinta-feira é dia de Gin, com o Drink Tropical por R$ 11,99, já na sexta-feira, a promoção fica por conta do cozumel por R$ 6,99.

Com transmissão ao vivo dos jogos do Brasil, o bar irá abrir 12h no dia 24, 10h no dia 28 e a partir de 12h no dia 02 de dezembro.

3. Vegas Restaurant

Todos os dias, a partir das 11h, o Vegas Restaurant estará de portas abertas transmitindo todos os jogos da Copa do Mundo, para que nenhum anapolino fique de fora.

Especialmente em dias de jogos do Brasil, o estabelecimento preparou diversas promoções, assim como happy hour durante todo o dia para os torcedores curtirem no melhor estilo.

4. Amora

O Amora também está preparando uma programação especial para que os torcedores anapolinos possam aproveitar enquanto assistem aos jogos do Brasil.

Por lá, o público contará com dobradinha de Heineken e Corona, além do clássico e saboroso cardápio tradicional de petiscos do Happy Hour.

Os torcedores ainda vão poder desfrutar de mimos e uma decoração especial montada especialmente para os jogos, que serão transmitidos tanto no interior do estabelecimento, como na parte externa.

5. Xico Baru Restaurante

Para tornar a torcida ainda mais especial, o Xico Baru Restaurante adquiriu uma televisão novinha para que os torcedores não percam um único detalhe em dias de jogo da Copa do Mundo.

Nesta primeira fase, os jogos serão transmitidos com um cardápio especial para conquistar o estômago da torcida, além disso, haverá promoção de chopp sempre que o Brasil estiver em campo.

Já a partir das quartas de final, o chef irá preparar pratos temáticos especiais dos países que estiverem jogando.

6. Victor Churrasquinhos

Se você busca por um ambiente diferente, o Victor Churrasquinhos pode ser uma boa opção para assistir aos jogos.

O local, que tradicionalmente serve almoço e jantar, estará transmitindo aos jogos do Brasil com porções, petiscos e bebidas para os torcedores brasileiros.

7. Beer O’clock

O Beer O’clock, tradicional bar de autosserviço com 16 torneiras de cerveja, é outro estabelecimento que irá transmitir os jogos da Copa do Mundo.

Por lá, a partir do dia 24, estreia do Brasil contra a Sérvia, os torcedores anapolinos poderão curtir programações preparadas especialmente para receber o entusiastas que querem prestigiar a seleção brasileira.

8. Cerveza Heights

O bar e restaurante Cerveza Heights também entrou no clima da Copa do Mundo e irá transmitir para os torcedores os jogos ao vivo.

No estabelecimento, durante toda a tarde de jogos do Brasil, os anapolinos poderão contar com promoções de cerveja e alguns petiscos para acompanhar a torcida.