Chuvas destroem convento em Anápolis e freiras pedem ajuda para reconstruí-lo

As fortes chuvas que caíram em Anápolis na segunda-feira (21) causaram um grande prejuízo para as freiras da Instituição Arca de Maria – São José, que agora precisam da ajuda da população para que possam reconstruir o convento destruído.

Acompanhada de uma intensa ventania, a tempestade arrancou as telhas de um dos dormitórios do local, que abriga 22 religiosas, além de também causar destruição na capela, que foi atingida pelo telhado do outro cômodo.

Para piorar os estragos, a água invadiu o interior do convento, vazou pela fiação elétrica e para completar, ainda inundou tudo.

A lojinha em que as irmãs vendiam produtos que ajudavam a bancar as despesas foi também prejudicada pelas chuvas, o que fez com que perdessem diversos itens de venda.

Parte das freiras estava na capela no momento em que a tempestade atingiu o local, mas ninguém se feriu, ficando apenas os danos materiais.

Os estragos foram grandes e a capela foi a mais prejudicada com o ocorrido, sendo necessário interditá-la. Por conta da destruição, as irmãs estão tendo que dormir espalhadas por diversas partes, como o chão da biblioteca.

Para que as religiosas possam reconstruir o convento, elas pedem que a população ajude com o que for possível. Quem puder contribuir com a limpeza do local, doando materiais de limpeza, podem deixá-los na Rua Anápolis, Qd. 1, nº 7, Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras.

Já para aqueles que optarem por ajudar financeiramente, a doação pode ser encaminhada via PIX pelo e-mail da Fraternidade Arca de Maria, [email protected]