Urban divulga alteração nos horários de ônibus em Anápolis por causa do jogo do Brasil

Marcada para essa quinta-feira (24), a estreia do Brasil na Copa do Mundo vem provocando alterações em diversos serviços públicos.

A Urban divulgou alterações nos horários dos ônibus de algumas linhas por causa do jogo da seleção, das 16h às 18h.

Haverá readequação de horários das linhas passantes no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) para possibilitar a saída às 14h e 15h.

Também haverá mudança nos ônibus que atendem o campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG), para atender a saída às 14h.

As linhas 1064 (Recanto do Sol via Brasil), 2070 (Filostro/Morada Nova), 3002 (Formosa Shell), 3003 (Formosa 4ª Etapa), 3004 (Tesouro/St. Antônio JK) 3120 (UEG/Fibra via Jundiaí), 3125 (DAIA Trevo Final via Jundiaí), são algumas que sofrerão alterações.

Além destas, a 4018 (Industrial Munir Calixto), 4136 (DAIA Trevo Final via Brasil), 4149 (Munir Calixto/Cidade Industrial), 4189 (Industrial/Residencial do Cerrado via Brasil), 5015 (Vila Mariana via União), 5021 (Viviam Parque/Calixtópolis) e 5023 (Residencial Copacabana), também terão o itinerário alterado.

Por último, as linhas 5124 (DAIA Trecho Final via Pedro Ludovico), 5151 (Mariana/União/Copacabana), 6013 (Nova Vila via Presidente), 6044 (Jandaia via Presidente), 6171 (Jandaia/Nova Vila via Presidente) e 7028 (Recanto do Sol via Universitária), vão sofrer alterações.

Os novos itinerários podem ser consultados diretamente no site da Urban.