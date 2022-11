Casal é intimado pelo nome que colocou em recém-nascida e juiz decide como bebê deve se chamar

A escolha do nome do bebê é, sem dúvidas, um dos principais pontos de uma gestação. Na Espanha, um casal foi intimado pela decisão e o juiz decidiu como uma recém-nascida deveria se chamar.

Inicialmente, o casal optou por chamar a criança de “Hazia”, que no idioma falado no país significa “sêmen”. Acontece que a palavra é proibido pela Lei de Registro Civil do país.

O tribunal que julgou o caso considerou a escolha como “inaceitável”. A menina então recebeu um novo nome, mas os pais não foram consultados sobre a decisão, o que os deixaram revoltados.

O nome foi encurtado apenas para ‘Zia’. Os pais recorreram da decisão, apresentando mais de 90 pessoas no país que seriam então xarás da criança.

Para tentar reverter a sentença, o casal disse que a escolha se deu pois a palavra também significa “semente”. A Academia da Língua Basca, Euskaltzaindia, foi consultada e afirmou que o significado se deve provavelmente a variações da língua em diferentes regiões.

Apesar da insistência dos pais, o magistrado negou o recurso, pois deliberou que o nome não estava de acordo com a lei vigente.