Em Goiás, homem bebe em distribuidora sem pagar e prepara armadilha para o dono

Após beber durante a madrugada desta quinta-feira (23) em uma distribuidora de Valparaíso de Goiás, um homem, que não teve a idade revelada, foi embora sem pagar, mas fez uma promessa ao dono do estabelecimento.

De acordo com o rapaz, de 26 anos, que procurou a polícia, o celular do suspeito foi deixado como garantia do pagamento. Ele pediu ao proprietário que o procurasse em casa, logo no início da manhã, para fazer o acerto.

Ao buscar o dinheiro, ele foi recebido com uma armadilha pelo dono da residência. Inicialmente o homem afirmou que não tinha R$ 150 para quitar o débito, mas pagaria com um Pix.

Depois de entrar na residência, o devedor voltou com uma faca e ameaçou o dono estabelecimento, o chamando de “macaco preto” e “filho da p**a”.

Temendo ser esfaqueado, o jovem deu um soco na cara do suspeito, e saiu correndo. À polícia, ele informou que não lembrava o endereço onde havia ocorrido o fato.