Durante a primeira conversa com alguém no WhatsApp, alguns tipos de mensagens devem ser evitados a fim de evitar um climão durante o bate-papo.

Dependendo do que for falado, o assunto pode causar um certo desconforto durante a troca de mensagens e fazer com que a pessoa não queira mais conversar com você.

WhatsApp: não envie essas 6 mensagens na primeira conversa com alguém

1. Me manda uma foto sua?

Se esta é a sua primeira conversa com alguém, jamais envie uma mensagem desse tipo para ele ou ela. Muita gente se sente desconfortável em receber esta pergunta no inicio do bate-papo e, por isso, pode acabar tendo uma ideia errada de você.

2. Preciso falar com você pessoalmente

Falar para alguém que você quer falar algo sério pessoalmente logo na primeira conversa pode causar um sentimento de ansiedade no outro e por isso esta fala deve ser evitada ao máximo.

3. Vamos fazer uma videochamada?

Não há nada mais constrangedor do que ser obrigado a falar com alguém, pela primeira vez, em uma chamada de vídeo no WhatsApp.

Além de ser desconfortável, a ação pode fazer com que a pessoa não queira mais continuar conversando com você no aplicativo. Por isso, evite!

4. Posso te ligar?

Perguntar logo de cara se a pessoa quer fazer uma ligação com você, pode causar más impressões e fazer com que ela te ache apressado.

Por isso, faça com que a conversa flua normalmente sem que seja preciso uma ligação inicial.

5. Só penso em você

Dizer que a pessoa é um dos seus principais pensamentos pode soar um pouco afobado e parecer que você está querendo precipitar algo. Então, pense duas vezes antes de enviar a frase.

6. Quero te conhecer melhor

Embora pareça algo fofo, muita gente não gosta de receber esta frase. Isso pode fazer com que o outro pense que você está querendo agilizar o processo de conhecimento. Portanto, evite!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!