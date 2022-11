Um jovem, de 22 anos, foi assassinado a tiros enquanto voltava para casa acompanhado de uma moça. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (24), em Piranhas, cidade da região Oeste de Goiás.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos que ouviram som de disparos de arma de fogo seguido de gritos de uma mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas só pôde constatar o óbito do rapaz, que foi atingido com tiros na cabeça.

Para os militares a companheira da vítima relatou que os dois estavam a caminho da casa dela, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e um deles efetuou os disparos.

A jovem também afirmou conhecer os autores, que são membros da facção ADE, e os identificou para os agentes. Ela e o rapaz assassinado pertencem ao Comando Vermelho. O crime é investigado pela Polícia Civil.