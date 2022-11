Prefeitura estuda implantar mais jardins de chuva em Anápolis para evitar alagamentos

A Prefeitura de Anápolis está fazendo um estudo para implantar jardins de chuvas na Avenida Ana Jacinta, na região da Vila Santa Maria de Nazareth. A ação é mais uma medida para tentar evitar alagamentos na cidade ou minimizar os efeitos delas.

A ideia é que a estrutura seja feita no canteiro central da via, que costuma alagar quando o Córrego das Antas, que passa por lá, enche.

Ao Portal 6, o secretário de Meio Ambiente, Fabricio Lopez, o local está sendo monitorado. A obra já foi realizada em outros pontos da cidade e resolveu o alagamento.

“Temos o exemplo Recanto do Sol. A partir do momento que a gente conseguiu colocar um canteiro de chuva debaixo do viaduto, não aconteceu mais alagamentos”, reforçou.

O secretário ressaltou ainda que, por Anápolis ser uma cidade centenária, antes não se tinha uma preocupação em fazer esse tipo de obra.

“Nós temos feito essas trincheiras de alagamento nos pontos principais da cidade, como na Dom Emanuel”, contou.

Uma série de estudos e manutenções estão sendo realizadas depois do temporal do dia 23 de outubro, que culminou na morte de três pessoas.

O que são?

Os jardins de chuva, ou canteiros de chuva, são geralmente construídos na parte inferior de uma encosta de uma propriedade e coletam o escoamento da água da chuva.

A função dele é minimizar os impactos de enchentes e alagamentos, porque deixa o solo mais permeável. Ele absorve escoamento da água da chuva que flui de telhados, pátios, gramados, calçadas e ruas e retém a água em 12h até 48h. Em comparação com um gramado convencional, ele permite que 30% mais água penetre no solo.