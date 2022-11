UniEVANGÉLICA lança pós em Neuropsicologia

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA acaba de lançar a pós-graduação em Neuropsicologia, uma área em franca expansão e que demanda profissionais altamente capacitados. Trata-se de uma especialidade da Psicologia, que atua no diagnóstico, acompanhamento, tratamento e pesquisa das emoções e do comportamento sob a ótica do funcionamento do cérebro.

A especialização possibilita uma atuação eficaz no que diz respeito a realizar o diagnóstico diferencial de diversos transtornos, monitorar evolução de pacientes e ainda investigar os possíveis atrasos no desenvolvimento infantil e no desempenho escolar. O curso permitirá que o aluno aprenda a realizar uma anamnese completa, adequada e saber escolher os instrumentos corretos para realizar uma boa investigação das funções cognitivas.

Trata-se de um ramo da Psicologia que mais cresce atualmente e requer cada vez mais a atuação do neuropsicólogo ético, responsável, com uma escuta atenta, com capacidade de observação, atuação que dialoga com outros profissionais e que pode atuar em diversos ambientes.

A especialização da instituição conta com 432 horas de aulas quinzenais e é dividida em 18 módulos, além de atividades práticas e supervisão clínica. Para saber mais sobre o curso e sobre as inscrições, clique aqui (https://api.whatsapp.com/send?phone=556233106684).