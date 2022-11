Acredite se quiser, mas existem pesquisas que são capazes de definir nomes de crianças que costumam ser inteligentes.

É o caso do levantamento realizado pela School Stickers, uma empresa especializada em criar adesivos, certificados e cartões para escolas usarem em sala de aula.

A empresa, no caso, fez uma análise nos Estados Unidos para descobrir quais nomes são mais comuns entre as crianças levadas e as bem-comportadas.

Bom e como o estudo não foi no Brasil, o Portal Raízes fez uma lista com base nesses estudos. Veja!

6 nomes de crianças que costumam ser inteligentes e se tornam adultos responsáveis:

1. Bruna

Começando nossa lista, o nome Bruna está entre as crianças mais inteligentes.

Basicamente, ela significa morena, escura e se relaciona a uma pessoa calma, gentil, diplomática, bondosa e organizada.

2. Isabel

Isabel é um belo nome e, acredite, ele se relaciona com uma criança serena e muito tranquila.

Do francês Isabelle e do espanhol Isabel, derivado de Elisabete, o nome significa cumprir com as promessas.

3. Mariana

Mariana significa “senhora soberana cheia de graça”, “mulher pura e graciosa”; “senhorinha soberana”, “a purinha”; “pertencente a Mário”, “descendente de Mário”.

4. Daniel

O nome Daniel também entra na lista das crianças mais comportadas e inteligentes, que possivelmente vão se tornar adultos responsáveis.

Basicamente, o nome Daniel tem origem no hebraico Daniyyel e é formado pela junção dos elementos dan, que significa literalmente “aquele que julga, juiz”, e El, que quer dizer “Senhor, Deus”.

5. Eduardo

Acredite se quiser, mas as pessoas com esse nome têm tendência para as artes, motivo pelo qual guardam uma importante riqueza, que é o seu talento.

Mas isso não vem por acaso, basicamente, o nome significa “guardião das riquezas”, “protetor das riquezas” ou “guardião rico”.

6. Bruno

Por fim, assim como a Bruna, o nome Bruno também traz uma criança sábia e se refere a uma pessoa calma e diplomática, que consegue tudo o que deseja pela capacidade de convencer, nunca pela força.

