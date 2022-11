Goiânia tem edital com mais de 85 vagas para trabalhar em hospital; inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para participar do processo seletivo para preencher 87 vagas no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

Os cargos são para os níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever até às 14h do dia 02 de dezembro pelo site da unidade de saúde ou do Instituto Cem.

As vagas são para as funções de Analista da Qualidade (1 vaga); Analista de Recursos Humanos (1); Assistente Administrativo Horário Comercial (8); Assistente Administrativo (2); Assistente de Almoxarifado (1); Assistente de Departamento Pessoal (1); Assistente de Diretoria (1); Assistente de Farmácia (18) Enfermeiro – Núcleo Seg do Paciente (1).

Além disso, há cargos de Enfermeiro – UTI (3); Enfermeiro – Internação 2,3,4 (10); Faturista Hospitalar (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (1); Motorista Hospitalar (1); Psicóloga (1); Supervisor de Fisioterapia (1); Técnico de Imobilização (1); Técnico de Enfermagem – Internação 2,3,4 Andar (11);

Por fim, outras áreas contempladas são as de Técnico de Enfermagem – Ambulatório (1); Técnico de Enfermagem – Centro Cirúrgico (2); Técnico de Enfermagem – UTI (8); Técnico de Enfermagem – Urgências (5); Técnico de Segurança no Trabalho (1); Técnico em Nutrição e Dietética (1).

A carga horária depende da função escolhida e varia de 30h a 44h semanais. Os salários oferecidos vão de R$ 1.380,00 a R$ 5.260,84.