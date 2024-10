Bebê morre e 6 pessoas ficam feridas em gravíssimo acidente na BR-060

Causas devem agora ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Isabella Valverde - 20 de outubro de 2024

Duas das vítimas foram encaminhadas em estado grave para o hospital. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um bebê, de apenas 10 meses, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de grande porte e três veículos de passeio, ocorrido durante a noite deste sábado (19), na BR-060, sentido Jataí.

Além da criança, outras seis pessoas ficaram feridas, sendo que duas estão em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, chegando ao local dos fatos, se deparou com uma carreta baú parcialmente fora da rodovia, assim como um automóvel Chevrolet Astra que estava com um casal ainda vivo e o bebê, que veio a óbito na cena do acidente.

Todos estavam presos às ferragens do veículo, sendo necessário o trabalho de desencarceramento. Após serem retiradas, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Universitário.

Outro casal com uma criança também foram resgatados de um Renault Clio Sedan prata, sendo encaminhados hospitais.

Além disso, o passageiro do terceiro veículo, um Volkswagem Polo preto também foi atendido e encaminhado para a unidade de saúde.

As causas do acidente devem ser agora apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).