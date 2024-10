Restaurante japonês de Goiânia viraliza ao preparar pratos com peixe avaliado em R$ 30 mil

Ritual gastronômico foi realizado pela primeira vez em Goiás

Samuel Leão - 15 de outubro de 2024

Peixe de 80 kg foi servido em cerimônia especial. (Foto: @blacksushirooftop)

Um restaurante de comida japonesa de Goiânia viralizou ao publicar um vídeo mostrando o preparo e a experiência de jantar um Bluefin selvagem, uma espécie rara de atum, alcançando quase 500 mil visualizações. O espécime teria custado impressionantes R$ 30 mil.

No Instagram, o estabelecimento escreveu que essa seria a primeira abertura de um peixe de R$ 30 mil no Brasil, na legenda do vídeo. O “ritual gastronômico” foi batizado de Kaitai.

Com o acompanhamento de espumante, os clientes puderam assistir desde a abertura do animal, por meio de técnicas de corte tradicionais asiáticas, até a separação das partes nobres e a confecção de pratos especiais com eles. No total, o Omakase, que significa “deixarei por sua conta” em japonês, e que é a experiência de provar pratos diversos sugeridos pelo chef, teve oito etapas.

O peixe tinha um total de 80 kg, sendo transportado em uma mesa com rodinhas, puxada por vários trabalhadores do restaurante. Além dos tradicionais cortes nobres da barriga, lombo e outros, também foi servida a tradicional raspagem da carne remanescente na espinha do animal.

Dentre as opções estavam niguiris, os desejados sashimis e até temakis. O Bluefin seria de origem espanhola e é selvagem, tendo sido pescado em alto mar. O valor total da experiência foi de R$ 390 por pessoa, incluindo a bebida.

O estabelecimento responsável pela proposta é o Black Sushi Rooftop, e fica situado no Jardim Goiás, na cobertura do Flamboyant Park Business. Além da peculiar experiência, eles também trabalham com rodízios tradicionais e técnicas diversificadas, como a maturação natural de peixes nobres.