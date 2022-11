Acidente entre moto e caminhão deixa um morto e trecho da BR-153 interditado

Uma pessoa morreu na madrugada deste domingo (27) após uma colisão entre uma moto e um caminhão no km 196 da BR-153, em Uruaçu, no Norte de Goiás.

O acidente aconteceu por volta das 05h30. O condutor da motocicleta morreu no local e teve o óbito constatado por equipes da Ecovias do Araguaia, concessionária que administra a rodovia.

O motorista do outro veículo saiu ileso do acidente. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Segundo a Ecovias, houve necessidade de interdição parcial da via, com trânsito fluindo por desvio. Agora, porém, as pistas encontram-se liberadas.