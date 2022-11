Chuva de novo? Veja a previsão do tempo para Goiás nesta segunda-feira (28)

Nos últimos dias os goianos têm sofrido com períodos que variam entre forte calor e pancadas de chuva.

Para esta segunda-feira (20), a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), é de precipitações com rajadas de vento.

A maior quantidade de chuva está prevista para as regiões Norte e Leste do estado, com até 30mm.

De acordo com o Cimehgo, Porangatu, no Norte, é o município que mais deverá sofrer com as precipitações, com até 15mm de chuva durante o dia.

Em Ceres, na região Central e Flores de Goiás, no Leste do estado, a previsão é de até 12mm.

Já Catalão, no Sul do estado, pode receber até 10mm, mesmo prognóstico de Luziânia, Cristalina e Formosa, no Entorno de Brasília.

Para Goiânia, o Cimehgo mostra que pode chover até 12mm durante o dia, com temperaturas apontando mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

Em Anápolis o volume de água será menor, com no máximo 10mm de precipitação. Os termômetros podem marcar de 19ºC a 29ºC durante o dia.