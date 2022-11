Homem discute na rua, contrata agressor por R$ 50 e acaba morto em Anápolis

Um homem de 48 anos foi esfaqueado por três pessoas no início da manhã deste domingo (27) em Anápolis. O caso aconteceu na Vila Jaiara, região Norte da cidade. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

O Portal 6 apurou que os suspeitos de cometer o crime estavam em um Gol quadrado vermelho. Segundo testemunhas, eles fugiram no sentido Parque da Jaiara.

Segundo testemunhas, por volta das 04h30, a vítima se envolveu em uma discussão com um dos supostos autores, desferindo um soco no rosto do suspeito. Em seguida, ele teria pago R$ 50 para que outro homem continuasse batendo neste indivíduo.

Após apanhar do desconhecido contratado pela vítima, o suspeito saiu do local. Ele teria voltado pouco tempo depois com dois homens – um portava uma faca e outro, um facão -, que desferiram os golpes e se evadiram do lugar.

Após a tentativa de homicídio, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem caído ao chão. Ele tinha sinais de perfuração no peito, nas costas e na face.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no local e prestou os primeiros socorros. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) e veio a óbito. Os suspeitos seguem foragidos.