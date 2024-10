Procon Anápolis aplica multa de até R$ 25 mil em agências bancárias que descumpriram lei em Anápolis

Estabelecimentos foram penalizados após fiscalização nos serviços oferecidos aos moradores

Beatriz Bueno - 19 de outubro de 2024

Imagem mostra fila de pessoas em agência bancária. (Foto: Reprodução)

Uma fiscalização do Procon de Anápolis identificou problemas no atendimento bancário da cidade, com 25 das 33 agências inspecionadas multadas por ultrapassarem o tempo máximo de espera de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas de feriado.

O diretor do Procon, Wilson Velasco, destacou a importância da colaboração dos consumidores na identificação dessas infrações. “Os consumidores anapolinos têm nos ajudado ao relatar que estão na fila há mais de 20 minutos”, afirmou Velasco durante entrevista ao programa São Francisco News.

Uma situação a qual o dirigente chamou a atenção foi a de um cliente que esperou 1 hora e 21 minutos para ser atendido, resultando em uma multa de R$ 25 mil para o banco responsável.

Mesmo as alegações das instituições financeiras de que as multas são desproporcionais, o Procon manteve as penalidades, enfatizando a reincidência das infrações.

Velasco apontou que o valor das multas pode chegar até R$ 250 mil, dependendo da gravidade da infração e da reincidência.

Esses valores arrecadados com as multas são destinados ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, que investe em melhorias no atendimento e na estrutura do Procon.

O diretor também informou que esses recursos ajudam na aquisição de novos veículos, equipamentos e na modernização da sede do órgão.