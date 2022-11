Uma mulher de 29 anos morreu neste domingo (27) após levar um tiro na orelha direita em Catalão, região Sudeste de Goiás. O disparo foi efetuado pelo próprio marido, que alega ter sido acidental.

A vítima foi levada durante a madrugada para a Santa Casa de Misericórdia da cidade por duas mulheres e um homem. Os três deixaram a mulher na recepção e fugiram do local sem se identificar.

O Portal 6 apurou que o caso aconteceu na casa do primo do marido. Os dois estavam bebendo com as esposas, quando o suspeito teria chamado a vítima para ir embora. Testemunhas relatam que, mexer em sua arma que foi deixada em cima do sofá, ele acabou disparando acidentalmente contra ela.

No celular da esposa do primo dele, foram encontradas mensagens em que ela diz para que os dois deixem a cidade e escondam o carro. Ela também repassava informações em tempo real das ações da Polícia Militar (PM).

No local, os policiais encontraram imagens câmeras de monitoramento da vizinhança que mostram o momento em que o primo do suspeito retira a vítima do local e a coloca dentro do seu veículo de cor preta. Ele conta com a ajuda de duas mulheres que ainda não foram identificadas.

A avó dos suspeitos é proprietária de um bar que fica nos fundos da residência e estaria próximo a eles no momento do crime. Ela disse que o grupo ingeria bebidas alcoólicas, quando escutou um barulho e viu o neto gritar desesperado dizendo que havia atirado na esposa de forma acidental.

O marido chegou a ligar para o irmão da vítima e disse que se entregaria em 24 horas.