Assista AO VIVO o jogo do Brasil e Suíça pela Copa do Catar 2022

A bola rola nesta segunda-feira (28), a partir das 13h, com a seleção brasileira enfrentando a Suíça pela Copa do Mundo no Catar.

E é possível assistir o jogo ao vivo e gratuitamente pela FIFA+, plataforma de streaming da entidade que comanda o futebol no mundo.

O sinal está liberado através da CazeTV, do streamer Casimiro no Youtube e na Twitch. Para acessar ao vivo, basta clicar aqui e ser redirecionado para a transmissão.

Entenda

A Seleção Brasileira pode conquistar a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 com uma rodada de antecedência.

Contra a Suíça, o time canarinho joga por uma vitória para poder avançar à próxima fase da competição.

Com três pontos conquistados, mesmo número da Suíça, o Brasil é o líder do grupo G por causa do saldo de gols (dois contra um). O vencedor do duelo desta segunda-feira confirmará vaga nas oitavas de final do Mundial.

Para o confronto contra os suíços, o técnico Tite não poderá contar com o lateral direito Danilo e o atacante Neymar, ambos lesionados e em recuperação.

Os substitutos não foram confirmados pelo técnico Tite, que preferiu manter um mistério em relação às suas escolhas./

Brasil e Suíça vão se encontrar pela terceira vez na história das Copas. O primeiro embate foi em 1950, na Copa do Mundo no Brasil, empate por 2 a 2.

Quase sete décadas depois, em 2018, os dois times se enfrentaram na Copa do Mundo da Rússia. Novo empate, dessa vez por 1 a 1, na estreia das equipes pelo torneio.