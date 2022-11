Homem que matou mulher e a enterrou na cisterna de casa será indiciado

O assassino de Jéssica Sales, de 31 anos, que foi encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa no último dia 15, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, será indiciado.

A mulher foi assassinada enquanto os filhos do casal dormiam. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi enforcada e, depois disso, o autor a enterrou em uma cisterna da residência com a ajuda de um amigo.

O homem foi preso em flagrante no último dia 15, três dias depois de efetuar o crime, que aconteceu no dia 12. O suspeito de colaborar com a ocultação do cadáver também foi preso.

Jéssica foi dada como desaparecida no dia em que foi morta. Foi o indiciado pelo assassinato que informou o “sumiço” para os familiares.

Na data da prisão, o homem confessou ter esganado a vítima até a morte e ocultado o corpo.