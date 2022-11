Meteorologia prevê chuvas intensas para Goiás nesta terça-feira (29); veja cidades com maior volume

A semana será de calor e pancadas de chuva na maioria das regiões de Goiás. A mistura dos dois fatores, segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), deve intensificar o volume de precipitações.

Se no fim de semana, a previsão indicava chuvas mais fortes para as regiões Norte, Oeste e Leste do estado, nesta terça-feira (28) as precipitações intensas também serão sentidas no Centro goiano – onde estão cidades como Goiânia, Anápolis e Ceres.

O maior volume, porém, continua sendo registrado no Norte. Liderando o ranking das cidades que devem receber maior quantidade de chuvas está Porangatu, na divisa com o Tocantins, com previsão de 18 mm.

Na sequência estão Formosa e Rubiataba, que podem receber, cada uma, 15mm de chuvas ao longo do dia. Vale ressaltar que boletim também aponta risco potencial para tempestades em todos os cantos do estado.

Na capital, a previsão é que chova um pouco menos, 12mm. Na mesma proporção, estão Luziânia, Ceres e Goianésia.

Por fim, Anápolis, Cumari e Cristalina aparecem nos informes do Cimehgo com previsão de 10mm em precipitações nesta terça-feira. Para todas as regiões, também há possibilidade de tempestades, com rajadas de vento, raios e até granizo.

Confira as cidades onde as chuvas devem ser mais intensas nesta terça-feira (29):

Porangatu – 18mm

Rubiataba – 15mm

Formosa – 15mm

Luziânia – 12mm

Goiânia – 12mm

Ceres – 12mm

Goianésia – 12mm

Anápolis – 10mm

Cumari – 10mm

Cristalina – 10mm