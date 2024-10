Anapolinos que passavam férias nos EUA são pegos de surpresa por furacão: “negócio vai ficar feio”

Família ficou sabendo da passagem do fenômeno um dia após chegar à Flórida, enquanto acompanhava noticiários locais

Thiago Alonso - 09 de outubro de 2024

Leonardo foi passar as férias com a família na Flórida. (Foto: Arquivo Pessoal)

Imagine ver as tão sonhadas férias em família, do dia para a noite, se tornarem um pesadelo. Esse cenário trágico foi vivido pelo empresário anapolino Leonardo de Moura, que viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a esposa e os filhos no último sábado (06).

Após visitar alguns dos parques mais famosos do estado da Flórida, o homem, de 40 anos, se viu cercado por diversas tempestades em meio à passagem do Furacão Milton, que vem alastrando destruição por todo o país.

Já no domingo (06), dia seguinte da viagem, a família foi pega de surpresa, sendo alertada pelas autoridades locais sobre uma possível chegada do fenômeno na região onde ficaram hospedados.

Ao Portal 6, Leonardo explicou que, inicialmente, a principal recomendação foi que ficassem atentos aos noticiários e que todos permanecessem em casa em segurança.

“Falaram para tirar os utensílios das sacadas e ficar em ambiente seguro. Aqui a orientação são só essas: onde tem risco de alagamento, colocar areia nas entradas, mas aqui não tem esse perigo igual na parte costeira”, afirmou, em entrevista à reportagem.

Apesar do susto, o anapolino enfatizou que a região onde ele está ainda não corre muito perigo, sendo atingida somente por chuvas não muito fortes, acompanhadas de tempestades de vento.

“Saímos hoje pela manhã para fazer compras e abastecer o veículo e não enfrentamos nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, tudo organizado e sem filas. Para se ter ideia, até agora tem veículos andando na rua”, disse.

Mesmo com uma expectativa de tranquilidade, Leonardo relatou que o tempo tem fechado conforme o dia avança, com a tendência de piora até às 21h, quando o Furacão Milton deve passar pelo local.

“O negócio é ficar abrigado mesmo. A área que a gente está é uma área bem segura. São construções novas, construídas conforme os padrões para furacões, mas o negócio aqui vai ficar feio”, finalizou.

Agora, o empresário aguarda a passagem do fenômeno para poder retornar para o Brasil sem qualquer tipo de risco. Apesar do medo, a previsão é que a viagem de volta ocorra somente no dia 16, quando as coisas devem voltar à normalidade.