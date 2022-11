Pegar alguém na mentira não é fácil, convenhamos.

O que acontece é que o mentiroso age de forma bem ardilosa e estratégica para enganar bem seus ouvintes e passa-los para trás com sua história sem pé nem cabeça.

Bom, mas se você tem algum conhecido, que anda te contando uns papos sem fundamento, hoje vamos te ajudar a pegá-lo com a boca na botija.

6 truques para pegar alguém na mentira e não ser mais enganado:

1. Não faça perguntas objetivas ao seu suspeito

Começando nossa lista, quando você estiver em uma conversa e você desconfiar de que a pessoa está tentando te enganar, busque fazer perguntas de forma que a outra pessoa tenha de fornecer mais detalhes.

Essa é uma tática para saber até onde ela vai com a mentira.

2. Mantenha os olhos vidrados no suspeito

Segundo a psicologia, é a ausência do contato visual que entrega o mentiroso.

Assim, em uma conversa, observe: uma pessoa que mente mantém contato visual durante o diálogo e só o interrompe no momento de mentir.

Por isso, durante o diálogo não tire os olhos de seu suspeito e tente identificar suas mentiras.

3. Observe até onde o suspeito quer chegar

No meio de uma história mentirosa, é muito comum a pessoa se perder em suas invenções e se perder nos detalhes.

É nessa hora que ele entra em contradição e pode ser pego no flagra com uma trama que não faz o menor sentido.

Logo, nossa recomendação é que você veja até onde ele vai com o seu papinho furado.

4. O suspeito vai fugir de suas responsabilidades

Uma defesa do cérebro bem comum é jogar a culpa em outra pessoa para não ter que lidar com as consequências de seus próprios atos.

Logo, quem mente tem esse hábito de transferir a responsabilidade de seus atos para outra pessoa.

5. Note se o suspeito está vermelho e inquieto

Como o nariz não vai crescer, igual o do Pinóquio, há outras reações que o corpo transmite fisicamente, como o suor e vermelhidão na pele.

Especialistas afirmam que essa é uma resposta do corpo ao medo ou problemas com autoridade.

Isso pode ser um facilitador em compreender se o suposto mentiroso já chegou nervoso para a conversa. E quanto mais a pessoa precisar falar, mais vai ficar corada e suada.

6. Veja se o suspeito está se esquivando

Por fim, enquanto conta uma mentira, o cérebro busca formas de se esquivar da verdade e uma dessas saídas é correr de detalhes da história.

Assim, a pessoa devolve as perguntas com outras perguntas para não ser tão objetivo.

