Conheça parque aquático que virou opção para quem curtir os jogos do Brasil com paz e sossego em Goiás

Neste final de ano, os goianos estão com os olhos voltados para os jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, um parque aquático virou opção para quem quer curtir as partidas da seleção com paz e sossego.

O Arca Parque montou um painel de LED para a transmissão dos duelos.

Até o dia 19 de dezembro – um dia após a final da Copa do Mundo – haverá atrações como futebol de sabão, pebolim, mesa de air hockey e futmesa.

Além de acompanhar os jogos do Brasil, os pais podem se divertir com os pequenos nos toboáguas, trilhas ecológicas, lago para pesca.

Para aqueles que gostam de mais privacidade, também existe a opção de um camarote com atendimento personalizado.

Já as crianças também podem curtir a Fazendinha, que conta com mais de 20 espécies de animais. Outros destaques para os adultos são atividades aquáticas, como stand up paddle, caiaque e pedalinho.