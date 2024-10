Médicos da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia anunciam paralisação na quinta-feira (10)

Anúncio vem em momento no qual saúde pública na capital dá sinais de crise econômica

Augusto Araújo - 09 de outubro de 2024

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. (Foto: Captura/Google Maps)

Os médicos da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (SCMG) anunciaram uma paralisação nas atividades, que terá duração de 24h, começando nesta quinta-feira (10).

Dessa forma, a unidade de saúde ficará entre as 0h e 23h59 sem realizar atendimentos eletivos, se restringindo apenas a casos de urgência e emergência.

Conforme o Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego), a decisão vem após o não pagamento de verbas da Prefeitura de Goiânia referentes aos meses de março e julho.

Ao Diário de Goiás, a Superintendente Geral da SCMG, Irani Ribeiro, informou que o hospital passa por dificuldades financeiras em decorrência do atraso, que chega a casa de R$ 13,6 milhões.

Bloqueio de contas

O anúncio da paralisação dos médicos da SCMG é mais um capítulo da crise na saúde que acomete a capital. Isso porque a Justiça determinou o bloqueio de R$ 6,8 milhões nas contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do município.

A medida tem como objetivo fazer com que a Prefeitura cumpra a obrigação de repasses, referentes ao mês de agosto, à Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc). Assim, esses recursos seriam utilizados para os serviços de três maternidades: Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara(R$ 655, 8 mil mais rendimentos), Maternidade Nascer Cidadão (R$ 4,4 milhões mais rendimentos) e Hospital e Maternidade Dona Íris (R$ 1.7 milhão mais rendimentos).

De acordo com a decisão da juíza Raquel Rocha Lemos, essa quantia deve ser enviada diretamente para as contas bancárias dessas instituições.

Resposta

Ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que tem feito normalmente os repasses para as unidades de saúde e que novos pagamentos foram feitos na última terça-feira (08), sendo compensados nesta quarta-feira (09), nas contas da Fundahc e dos hospitais flantrópicos.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que tem feito regularmente os repasses federais para as unidades de saúde e busca soluções para o complemento realizado com recursos do Tesouro Municipal. Novos repasses foram realizados nesta terça-feira e serão compensados, hoje (9/10), nas contas da Fundahc e dos hospitais filantrópicos.