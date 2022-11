Depois de meses em queda, dispara a busca por doses de reforço contra a Covid-19 em Goiás

O aumento de casos da Covid-19 tem feito a busca pelas doses de reforço disparar nos postos de vacinação de Goiás.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Goiás (SES-GO), o número de pessoas que receberam o primeiro reforço, também conhecido por terceira dose, teve aumento de 65% em novembro quando comparado com o mês anterior. O número saltou de 15.842 para 26.127, conforme consultado em painel da SES-GO até esta terça-feira (29).

A busca pelo segundo reforço contra a doença, a popular quarta dose, é ainda maior. De outubro para novembro, saiu de 20.208 para 47.969. A alta é de 137% entre as pessoas que procuraram as unidades de saúde para completar o sistema vacinal neste mês.

O crescimento na procura dos imunizantes, tanto no primeiro quanto no segundo reforço, ocorre após quedas mensais consecutivas registradas desde junho deste ano. A demanda volta a subir diante da explosão de casos, que saiu de 1.257 infectados nas quatro semanas epidemiológicas de outubro para 5.466 até 29 de novembro.

Apesar da alta, mais de 2,3 milhões de moradores estão com a terceira dose em atraso. De acordo com a SES, 1 milhão também estão aptos a receber a quarta dose, mas não buscaram as unidades de saúde para a aplicação do imunizante.

Volta da máscara

O aumento de infectados também fez com que parte dos goianos retomassem o uso de máscara, sobretudo nas instituições de ensino.

Na última semana, a Universidade Federal de Goiás (UFG) recomendou que os estudantes e servidores voltassem a utilizar o item de proteção em ambientes fechados e aglomerações. Na capital, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sepe) também passou a orientar as escolas privadas a estimularem o uso da barreira sanitária até o fim do ano letivo.