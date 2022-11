São esses os goianos que vão participar da nova temporada do The Voice Brasil

A dupla Victor e Gabih foram os únicos goianos escolhidos para representar Goiás na 11ª temporada do reality show no The Voice Brasil, que começa a etapa de ‘tira-teima’ nesta terça-feira (29).

Os artistas conquistaram uma vaga no time do jurado Lulu Santos na penúltima noite de seleção ao cantarem a música “Também não sei de nada” da cantora Luiza Sonza. As juízas Izah e Gaby Amarantos também viraram a cadeira durante a performance do duo.

Desde 2019, a dupla decidiu entrar de cabeça na carreira artística e são conhecidos por cantar diversos estilos musicais como folk, MPB, músicas regionais e pop.

Antes de embarcar na experiência, o duo ficou viajando durante três meses em um cruzeiro a fim de aprofundar ainda mais os conhecimentos musicais.

Além dos palcos, Victor e Gabih também são namorados há quase três anos.

Ao todo, a competição já conta com 12 candidatos em cada time após participarem da etapa audições às cegas, fase na disputa em que os jurados não veem os rostos dos candidatos.