São esses os municípios do interior com maior potencial de investimentos imobiliários em Goiás

O crescimento do mercado imobiliário em Goiás, acentuado a partir de 2020, não ficou restrito à capital. Cidades do interior, especialmente aquelas localizadas nas regiões Sul e Sudoeste, também se beneficiaram deste movimento. É o que aponta o sócio e diretor do Grupo URBS, Pedro Teixeira.

Ao Portal 6, o especialista cita Rio Verde e Jataí como expoentes imobiliários. “É um estado com potencial econômico muito grande e, fora a Região Metropolitana de Goiânia, temos essas duas cidades se destacando no Sudoeste. Notamos que há velocidade de vendas e estrutura para entender demandas específicas”, explica.

Itumbiara, no Sul goiano, e Catalão, no Sudeste, também estão chamando a atenção dos investidores nos últimos dois anos. “Na região de Itumbiara visualizamos muito espaço para expandir. Fizemos um complexo por lá, de frente ao lago, e tudo foi vendido muito rapidamente. Em Catalão, os loteamentos também estão vendendo bem”, expõe.

No Entorno do Distrito Federal, outra cidade tem atraído empresas do segmento. Luziânia, de acordo com o diretor, está entre os municípios que estão na lista de interesse do mercado. “É uma cidade com uma população relevante no estado e que tem se desenvolvido bastante. Vemos empreendimentos tanto no ramo comercial quanto no residencial”, revela.

O desenvolvimento imobiliário do interior, segundo Pedro Teixeira, é um efeito direto da diversidade econômica do estado. “A força do agronegócio divide espaço com uma indústria bastante diversa. As cidades têm mostrado sua força com um metro quadrado com valores semelhantes à capital e projetos tão sofisticados quanto”, avalia.