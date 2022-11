Últimos dias da promoção de imóveis do Banco do Brasil com desconto de até 98% em Goiás

Para quem está de olho em adquirir um imóvel neste fim de ano, ainda dá tempo de participar da Black Friday do Banco do Brasil, com prazo máximo até quarta-feira (30). São mais de 1,5 mil imóveis à venda em todo o Brasil, sendo que Goiás possui centenas de oportunidades.

As ofertas fazem parte da “Black Sale”, campanha exclusiva que ocorre tradicionalmente durante o período.

Neste ano, os clientes poderão recorrer à possibilidade de financiamento de propriedades com valor a partir de R$ 25 mil. O preço dos imóveis, considerando o desconto, variam entre R$23 mil e R$1 milhão.

Um dos exemplos é um lote residencial localizado em Posse, Vão do Paranã, com 3 mil metros quadrados, avaliado em R$ 1,2 milhão. No entanto, durante a promoção, o preço da residência foi reduzido para R$ 21 mil.

Para mais informações sobre os imóveis que estão em oferta, basta acessar o site da instituição e aplicar os filtros de acordo com interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou não).