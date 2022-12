Anápolis terá mega feirão de empregos com 5 mil oportunidades; veja como participar

Entre os dias 07 e 08 de dezembro, Anápolis receberá a segunda edição do Feirão de Empregos do Governo de Goiás. O feirão, que será realizado Centro de Convenções, às margens da BR-153, das 08 às 18h.

O evento é uma parceria entre o Colégio Tecnológico (Cotec) Governador Onofre Quinan e a Secretaria da Retomada.

Serão ofertadas 5 mil vagas de emprego para os níveis fundamental, médio e técnico, além de diversos serviços para a população e inscrições gratuitas para cursos de capacitação e qualificação profissional.

Durante os dois dias vão ser emitidos 300 RG’s, sendo 150 por dia. Outros documentos que terão a segunda via expedida são certidão de nascimento, casamento, carteirinha do autista e do idoso.

Haverá também a realização de palestras, oferecimento de salas interativas, elaboração de currículos e apresentação de linhas de crédito.