Moradores de diversos bairros de Anápolis denunciam falta de água: “comprando água cristalina para tomar banho”

Problema no abastecimento ocorre após uma das maiores estiagens registradas no estado

Davi Galvão - 08 de outubro de 2024

Imagem de torneira seca. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

Os moradores do Residencial do Servidor, localizado no bairro Santo André, em Anápolis, enfrentaram, nesta terça-feira (08), o quinto dia consecutivo sem abastecimento de água.

Com a escassez, alguns dos que lá residem tiveram de encontrar soluções temporárias e de alto custo para poderem seguir com a rotina.

Foi esse o caso de Elisiane Oliveira Araujo, de 32 anos e que, em entrevista ao Portal 6, contou que ela e o marido tiveram de comprar galões de água cristalina para conseguirem tomar banho

“E tá sendo assim, economizando o máximo que a gente consegue, mas lavar louça, lavar casa, sem nenhuma condição. Como pode ficar cinco dias sem uma gota?”, questionou.

Muito longe de um caso isolado, Paulo Sérgio, morador do bairro São Carlos, também denunciou que a região está sem água desde segunda-feira (07) e já não sabe o que fará caso a situação se mantenha.

“Até ontem a gente conseguiu seguir porque tinha água da caixa, mas daqui para a frente, não sei como continuar”, disse.

Proprietário de um apartamento na Vila Formosa, Paulo também revelou que, conforme divulgado aos moradores pela gerência do prédio, a região também está enfrentando problemas de abastecimento.

O que diz a Saneago

Em nota, a Saneago, responsável pelo fornecimento de água em Anápolis, destacou que, na manhã desta terça-feira (08), identificou uma captação clandestina de água na bacia do Ribeirão Piancó, especificamente em Abadiânia, para irrigação de plantio de tomate, causando redução drástica na vazão.

Além disso, também informou ter encontrado diversos pontos de vazamento no tubo, causando desperdício de água.

Por fim, relembrou que, em virtude da estiagem enfrentada, sendo a pior nos últimos 44 anos, pode ocorrer que, durante os horários de pico de consumo de água, pode ocorrer instabilidade temporária no abastecimento, especialmente na parte alta da cidade.

Confira a nota na íntegra:

Estiagem

A Saneago informa que nos horários de pico de consumo de água, pode ocorrer instabilidade temporária no abastecimento, especialmente na parte alta da cidade. Estamos enfrentando a pior estiagem dos últimos 44 anos. Em grande parte dos municípios goianos, não chove há mais de 160 dias. E as altas temperaturas e os recordes de baixa umidade elevaram consideravelmente o consumo de água. Diante disso, a recomendação à população é de consumo de água sem desperdícios. Lembramos também sobre a importância das caixas d’água, que auxiliam na reservação domiciliar.

A Saneago relembra ainda que o abastecimento em Anápolis foi prejudicado após quase 38 horas sem energia elétrica no último final de semana de setembro. Sobre isso, ver: https://www.saneago.com.br/#/noticia_interna/11846/1

É importante esclarecer que o abastecimento não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado, diferentemente do restabelecimento de energia, que ocorre imediatamente após a conclusão dos serviços na rede elétrica. No sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta. E com o alto consumo, a recuperação total do sistema leva ainda mais tempo.