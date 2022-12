Croácia x Belgica ao vivo – escalações, horário, arbitragem e como assistir

A seleção sensação da última copa precisa vencer para garantir a classificação para a próxima fase sem depender de ninguém. Do outro lado, a geração Belga tenta valer seu favoritismo para também garantir uma vaga nas oitavas.

A grande questão é que além de Croácia (líder, com 4 pontos) e Bélgica (terceiro, com 3), o Grupo F da Copa do Mundo também tem Marrocos (segundo, com 4) e Canadá (quarto, com 0), que se enfrentarão nesta quinta-feira, no mesmo horário.

Este jogo deve sacramentar a passagem do Marrocos para a próxima fase. Com isso, apenas uma vaga fica disponível para o confronto das seleções europeias.

Para a grande decisão, o técnico da Croácia, Slatko Dalic deve mandar o seguinte time a campo: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol e Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marko Livaja e Ivan Perisic.

Já Roberto Martinez deve levar a seguinte Bélgica a campo: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Arthur Theate, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco; Axel Witsel, Amadou Onana; Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku (Michy Batshuayi) e Eden Hazard (Leandro Trossard).

A partida entre Croácia e Belgica será transmitida ao vivo para todo o território nacional através da TV Globo e também do canal SPORTV. Pela internet é possível acompanhar o jogo através do GloboPlay.