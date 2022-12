Inteligência artificial divulga imagens de como serão os seres humanos em 1 milhão de anos e surpreende

Um software de inteligência artificial conseguiu elaborar uma projeção de como seriam os corpos humanos daqui a 1 milhão de anos, caso a humanidade ainda esteja vivendo no planeta Terra.

De acordo com o estudo, as pessoas serão extremamente pálidas, sem pelos e o mais chocante de tudo: sem órgãos genitais.

A máquina Dall-E 2, responsável pela idealização, conseguiu emitir imagens completamente assustadoras, com rostos distorcidos e desconfigurados com mutilações.

A ação foi solicitada pela US Sun, com as palavras chaves “como será o corpo humano em um milhão de anos”.

O Dall-E 2 é um modelo de aprendizado de máquina criado pela OpenAI para criar imagens a partir de prompts de palavras-chave.

Depois que as informações viralizaram, muitos internautas reagiram sobre o caso, inclusive alguns utilizaram bastante humor.

“Credo! Ainda bem que não vou estar aqui para ver essa cena”, brincou um. Outros questionaram o porquê da falta de órgãos genitais, mas a explicação ainda não foi comprovada.