Onde assistir Costa Rica x Alemanha pela Copa do Mundo online de graça

A combinação de resultados é muito difícil mas a seleção do 7×1 não entregou as pontas e quer surpreender no jogo de hoje para se firmar na próxima fase da competição.

Com apenas 1 ponto conquistado, a matemática da Alemanha é simples: precisa vencer a Costa Rica e torcer contra um empate no outro jogo do grupo entre Espanha e Japão. Caso isso aconteça, os alemães passam em segundo do grupo com 4 pontos.

Se ocorrer empate lá, os europeus precisariam vencer a Costa Rica por mais de 2 gols para ainda assim ficar com a classificação. Já a Costa Rica, que já tem 3 pontos na competição, precisa de um simples empate para garantir sua classificação.

Escalações:

Alemanha: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger e Raum; Kimmich e Gundogan; Gnabry, Musiala e Müller (Sané); Fullkrug

Costa Rica: Navas; Fuller, Óscar Duarte, Waston, Vargas e Oviedo; Borges, Tejeda e Torres; Campbell e Contreras.

A partida entre Alemanha x Costa Rica será transmitida ao vivo para todo o território nacional através da TV Globo e também do canal SPORTV. Pela internet é possível acompanhar o jogo através do GloboPlay.