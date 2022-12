Consumidor de Goiânia ganha novo dia para frequentar feira de alimentos saudáveis e artesanais

Os goianienses que buscam produtos artesanais e alimentos saudáveis já têm um novo lugar para ir toda quarta-feira. A feira do Mercadinho Natureba, em novo ponto no setor Oeste, passa a funcionar também neste dia da semana.

As barraquinhas são montadas no estande do empreendimento Alma Home Senses, da GPL Incorporadora. O funcionamento é de 17h às 21h.

Tradicional na região, a feirinha é realizada desde 2017. O comércio também ocorre aos sábados na Alameda Dom Emanuel Gomes, no setor Marista, entre 9h e 13h.

Entre os produtos oferecidos, estão queijos e geleias, defumados e salumeria artesanal, além de frutas e verduras frescas e orgânicas. O consumidor encontra, ainda, cosméticos naturais, produtos de limpeza biodegradáveis e confeitaria inclusiva.

De acordo com a organização, a maioria dos colaboradores está no projeto desde a primeira edição. Cerca de 90% deles, além de oferecer somente produtos naturais, utilizam produção local.