Definidos os locais onde a Caravana do Papai Noel da Coca-Cola vai passar em Anápolis

A magia do Natal da Coca-Cola chega a Anápolis na próxima sexta-feira (09), a partir das 18h, trazendo uma programação mais que especial, com a tão aguardada Caravana do Papai Noel, que conta com a presença de destaque do bom velhinho e da Mamãe Noel.

Na cidade, o desfile encantará o público com os cinco caminhões decorados que irão passar pelo Parque da Jaiara, pelo Parque Ipiranga, pela Vitamedic, além de também abrilhantar o Brasil Park Shopping.

A população, além de apreciar os encantos da Caravana do Papai Noel, poderá aproveitar para tirar fotos nos pontos específicos de paradas.

O espírito natalino irá invadir não só Anápolis, mas também o coração dos moradores de outras sete cidades de Goiás, sendo elas Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Rio Verde, Caldas Novas, Pirenópolis e São Luís de Montes Belos.

A clássica caravana iluminada encanta os brasileiros há quase três décadas, já se tornando até mesmo parte da tradição das festas de final de ano.