Um homem de 30 anos, identificado como André de Jesus Santos, morreu na tarde desta sexta-feira (02), após tomar choque em casa, em Rio Verde, no Sudoeste do estado.

O Portal 6 apurou que ele fazia uma instalação elétrica quando recebeu uma descarga e caiu no chão. O filho dele, de apenas 07 anos, tentou socorrê-lo e desligou o padrão de energia.

Quando a mãe chegou em casa, encontrou o garoto no chão e perto dos fios. O menino foi socorrido com vida por terceiros e levado ao Hospital da Criança de Rio Verde com lesões leves.

O SAMU foi chamado no local e constatou a morte do pai. A perícia também esteve no local.

O caso será apurado pela Delegacia de Rio Verde.