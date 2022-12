Trabalhador passa por momentos de pânico próximo a guarita de igreja em Anápolis; ‘fura ele’

Por volta das 21h da quinta-feira (01º), um trabalhador, de 46 anos, passou por um momento de apuro, próximo a uma guarita de uma igreja, na Praça Bom Jesus, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que ele foi ameaçado de morte por quatro pessoas que estavam no local. Na prática, enquanto passava pela Avenida Barão de Cotegipe, uma mulher lhe perguntou as horas. Na sequência, pediu um cigarro.

Nesse momento, foi surpreendido por um homem do grupo que se aproximou com uma faca e a colocou no pescoço do trabalhador. A mulher, por sua vez, já pegou a mochila – onde estavam o uniforme de trabalho, carteira, documentos, além do celular e disse: ‘fura’.

Foi quando a vítima deu uma cotovelada no homem e fugiu sentido praça Bom Jesus e chamou a polícia.

A equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento no local e conseguiu prender um dos suspeitos, que foi reconhecido pela vítima, e o encaminhou para a Central de Flagrantes