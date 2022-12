AGETUL anuncia data para a reabertura do Parque Mutirama após fechamento temporário

A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (AGETUL) informou por meio de uma nota que o Parque Mutirama ficará com as portas temporariamente fechadas a partir deste domingo (03), com reabertura prevista para a próxima sexta-feira (09).

A intenção desta iniciativa é poder finalizar a decoração de final de ano para que posteriormente possa reabrir com a inauguração do “Sonho de Natal”.

Trazendo a magia natalina para toda a população, a reabertura especial do parque está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (09), a partir das 19h.

Assim, após a data os pequenos poderão voltar a curtir as férias normalmente no Mutirama, contando ainda com um clima de diversão ainda mais mágico e especial com a decoração de Natal.