Holanda x EUA ao vivo – Veja onde assistir

Neste sábado (03), às 12h, começa o mata-mata da Copa do Mundo. E para inaugurar a segunda fase do torneio de futebol mais importante do planeta, Holanda e Estados Unidos se enfrentam em busca de uma vaga nas quartas de final. Agora é tudo ou nada. Quem perder volta para casa.

A laranja mecânica foi a líder do grupo A, enquanto os americanos ficaram na segunda colocação do grupo B. No entanto, nenhuma das seleções apresentaram um futebol muito convincente na primeira fase.

Quando o assunto é futebol e Copa do Mundo, não há comparação entre as duas equipes. Os holandeses têm uma linda história no torneio e são responsáveis por revoluções que ocorreram no esporte ao longos dos anos.

No entanto, a promissora geração americana não quer saber de nada disso e vai em busca da vaga no grupo das oito seleções mais bem colocadas do Mundial. Promessa de um jogo muito agitado na tarde de hoje.

Prováveis escalações

Holanda: Noppert; Aké, Van Dijk e Timber (De Ligt); Dumfries, Berghuis (De Roon), De Jong, Blind e Klaassen; Depay (Bergwijn) e Gakpo. Técnico: Louis Van Gaal.

Estados Unidos: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream e Robinson; Musah, Adams, McKennie e Aaronson; Weah e Wright (Pulisic). Técnico: Gregg Berhalter

Arbitragem

Quem apita a partida é o brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Os assistentes serão também brasileiros: Bruno Boschilia e Bruno Pires. No VAR, a responsabilidade fica por conta do colombiano Nicolas Gallo.

Onde assistir?

A transmissão na TV aberta será da TV Globo. No site GE também será possível assistir a partida de graça. Sportv, canal filiado da Globo, também fará a transmissão.