Três shows de comédia marcados para acontecer em Goiânia ainda neste ano

A reta final de 2022 promete divertir os goianos com uma série de atrações de perder o fôlego que vão desembarcar em Goiânia ainda em dezembro.

Durante o mês, a capital contará com três grandes shows de diversos artistas conhecidos no cenário da comédia nacional.

Um deles é o Mixturado que acontece no dia 06 de dezembro, no Centro de Convenções da PUC-Goiás, a partir das 19h30.

A atração contará com stand-up dos humoristas Renato Albani, Thiago Ventura, Niny Magalhães, Jhordan Matheus, Cleber Rosa e Nando Viana. Os ingressos já estão à venda na plataforma Cultura do Riso, com valores a partir de R$ 30.

Outro comediante que confirmou presença é o youtuber Jonathan Nemer. O artista estará em Goiânia no dia 08 de dezembro para apresentação do show solo “O Último Especial de Natal “.

O evento também acontecerá no Teatro da PUC-Goiás, a partir das 20h30. Nas redes sociais, o influenciador promete fazer um stand-up com censura livre e pensamentos cômicos que ainda são considerados um tabu na sociedade.

Os interessados devem garantir um bilhete no site Jonathan Nemer. O valor da entrada vai de R$ 55 até R$200, a depender do local.

Já no dia 11 de dezembro, a humorista Nany People estará de volta a Goiânia para apresentar o solo “TsuNany – O Retorno”.

O evento acontecerá Teatro Madre Esperança Garrido, no Setor Central. A abertura dos portões será a partir das 19h30, mas o show terá início às 20h30.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma online por meio do site Furando a Fila. Os valores do primeiro lote variam de R$ 45 a R$ 90.