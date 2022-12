Amigos trancam homem em quarto após ele enforcar e bater na própria mulher, em Anápolis

Uma jovem de 18 anos foi agredida pelo marido, de 28, enquanto participavam de uma festa no bairro Polocentro I, em Anápolis. A agressão teria ocorrido na noite deste sábado (03) e seria motivada por ciúmes.

O Portal 6 apurou que o homem estava bêbado no momento do crime. Antes de avançar contra a companheira, com quem vive há quatro anos, discutiu com ela motivado por ciúmes e passou a xingá-la de “vagabunda”.

Ele também a ameaçou de morte, chegando, inclusive, a enforcá-la. Além disso, puxou o cabelo da vítima, a jogou contra o chão e passou a dar tapas na cabeça dela.

Amigos do casal presenciaram a agressão e agiram para conter o autor. Ele foi trancado em um quarto após ser imobilizado.

A vítima foi até uma delegacia e solicitou medidas protetivas de urgência contra o homem. Ela passará por exame de corpo de delito, mas afirma não ter interesse em representar criminalmente contra o marido.