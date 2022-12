Festival das Cores: Nova edição do Happy Holi já tem data marcada em Goiânia

O Happy Holi, também conhecido como Festival das Cores, já tem data marcada para desembarcar em Goiânia no próximo ano. O evento acontecerá no dia 15 de abril de 2023, na Esplanada do Oscar Niemeyer, a partir das 13h.

A festa é conhecida mundialmente por reunir milhares de pessoas com vestimentas brancas para realizar a famosa batalha de tintas – pó colorido que é jogado para o alto em determinados momentos.

O festival também conta com apresentações de nomes de peso no cenário mundial da música eletrônica como os DJs Chris Leão, Pontifixx, Eder, Caik, Luthier.

Os ingressos poderão ser adquiridos de forma online por meio do site Up Ticket, a partir do dia 28 de novembro.

Apesar da festa ser voltada para todas as idades, algumas restrições necessitam ser cumpridas dependendo da faixa etária.

Adolescentes maiores de 17 anos, possuem livre acesso ao local. Já para quem tem entre 12 e 16 anos, o acesso só é permitido mediante a apresentação de documento original com foto e autorização dos pais.

Menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais, responsáveis legais ou um adulto também autorizado pelos pais.