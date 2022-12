França x Polônia ao vivo gratuitamente na internet – Veja como assistir ao vivo

A atual seleção campeã do mundo entra em campo neste domingo a partir das 12h, no Estádio Al Thumama, no Catar, em busca da vaga nas quartas de final do torneio.

O adversário não será moleza. A Polônia, do atual melhor jogador do mundo pela FIFA, promete trazer uma certa dificuldade para os franceses. Além de Robert Lewandowski, a equipe do técnico Czesław Michniewicz tem vários nomes conhecidos dos amantes do futebol.

Do lado dos franceses, Kylian Mbappé é a grande sensação do momento e deve crescer nessa fase final. Apesar dos inúmeros desfalques, a equipe do técnico Didier Deschamps ainda figura entre as favoritas a levantar o caneco no dia 16 de dezembro, data da final do torneio.

O vencedor desta partida avança para a próxima fase da Copa e enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal, que se enfrentam logo mais, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

O jogo terá transmissão ao vivo em tempo real para todo o Brasil pela TV Globo e pelo canal fechado SporTV. Também será possível acompanhar gratuitamente a partida através do canal CazéTV (YouTube) e Casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

Arbitragem:

Data e hora: 04 de novembro, às 12h (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (EQU)

Assistentes: Jorge Urrego (EQU) e Tulio Moreno (EQU)

Árbitro de vídeo: Juan Soto (EQU)

Escalações:

FRANÇA: Hugo Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Rabiot, Rchouaméni e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

POLÔNIA: Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Glik e Matty Cash; Frankowski, Szymanski, Bielik e Zielinski; Milik e Robert Lewandowski