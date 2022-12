Morte de empresário anapolino, no dia do aniversário, comove as redes sociais

O empresário Mário Neves Vaz, de 44 anos, foi encontrado morto no início da manhã deste domingo (04), na casa onde morava, no Recanto do Lago, em Anápolis.

Ele veio a óbito no dia do aniversário, que seria comemorado em um lar de idosos que a família mantém próximo a residência onde morava.

A morte repentina está comovendo as redes sociais. Diversas foram as manifestações de pesar pelo falecimento do empresário.

Ele está sendo velado na Igreja Evangélica Orvalho do Hermon, próximo ao Anashopping. O enterro é previsto para às 09h desta segunda-feira (05), no Memorial Park.

Uma postagem nas redes sociais, realizada por Maira Vaz, irmã do empresário, informou que a causa da morte foi um infarto ainda durante a madrugada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima.