Rafael Cardoso beija Jojo Todynho ao vivo durante ‘Central da Copa’

O ator Rafael Cardoso, convidado do “Central da Copa” da madrugada deste domingo (4), beijou Jojo Todynho ao vivo, surpreendendo a própria artista, que ficou paralisada, com os braços abertos, enquanto ganhava um “beijo técnico” do ator.

No último bloco da atração diária da Globo, Jojo anunciou que tinha feito uma música para Rafael. O ator entrou na brincadeira e pediu para dançar com a artista enquanto ela cantava. O que Jojo não esperava é que o galã lhe beijaria. Até o apresentador Alex Escobar se surpreendeu com o episódio.

“Tenho uma música para você”, contou Jojo, que se levantou e virou de frente para o ator.

“Só se for dançar comigo”, desafiou Rafael.

“Eu danço com você. Vai, Fred. Você é da batida”, pediu Jogo ao ex-jogador do Fluminense e da seleção brasileira.

“Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser”, cantou Jojo.

Rafael dançou com a cantora e, do nada, a beijou, surpreendendo a todos. Segundo ele, o bejio aconteceu porque ele “ficou nervoso” com a música de Jojo Todynho.

“Não sei o que eu falo”, soltou o surpreso Alex Escobar.

Os dois afirmaram que tudo não passou de um “beijo técnico”, mas Fred entrou na brincadeira e afirmou que Jojo deixaria a atração comprometida. Rafael Cardoso, porém, é casado com a atriz Mariana Bridi. O casal tem uma filha, Aurora.