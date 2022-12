Saiba como assistir Inglaterra x Senegal ao vivo na internet

As oitavas de finais da Copa do Mundo estão a todo vapor. Depois das classificações de Holanda e Argentina, chegou a vez da definição de mais uma vaga na próxima fase do torneio.

Buscando esta vaga, Inglaterra e Senegal se enfrentam neste domingo (04), no Estádio Al Bayt, a partir das 16h. A seleção europeia figura entre as favoritas a chegar longe nesta edição da Copa. Os astros Rashford, Phil Foden e Harry Kane figuram entre os grandes astros desta equipe.

Do outro lado, Senegal surge como uma grata surpresa nesta fase do torneio. Os africanos que se classificaram em segundo lugar no grupo A, com duas vitórias e uma derrota, demonstrou que tem potencial para avançar ainda mais na Copa do Mundo e deve apresentar certa dificuldade para a equipe inglesa.

Este é um confronto inédito na Copa do Mundo. As duas seleções nunca se enfrentaram no grande torneio, o que deixa a partida ainda mais emocionante.

A partida entre Inglaterra e Senegal será transmitida ao vivo para todo o território nacional através da TV Globo e também do canal SPORTV. Pela internet é possível acompanhar o jogo através do GloboPlay.

Escalações:

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire e Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Marcus Rashford, Phil Foden e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

Senegal: Édouard Mendy; Youssouf Sabaly, kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jakobs; Pathé Ciss, Pape Gueye e Idrissa Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye e Boulaye Dia. Técnico: Aliou Cissé

Arbitragem:

Data e horário: 4 de dezembro, às 16h (horário de Brasília)

Local: Al Bayt

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador).

Assistente 1: David Moran (El Salvador)

Assistente 2: Kathryn Nesbitt (EUA)

Quarto árbitro: Said Martinez (Honduras)

VAR: Drew Fischer (Canadá