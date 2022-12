Para diversos brasileiros, começar a juntar dinheiro é um grande desejo que pode parecer quase impossível de se realizar, sendo sempre deixado para depois por conta desta dificuldade.

Afinal, sempre que se pensa em economizar para conseguir juntar, milhares de problemas começam a aparecer e as contas parecem brotar do nada.

Mas acredite, é sim possível guardar aquele desejado dinheiro pensado exclusivamente para a realização dos seus grandes sonhos.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas para que você enfim consiga tirar esse desejo do papel ainda no próximo ano.

Veja 6 dicas para começar a juntar dinheiro a partir de 2023

1. Separe as despesas fixas das extras

Começar a separar as despesas fixas daquelas que são apenas extras vai te ajudar a perceber o que realmente é prioridade, daquilo que pode ser evitado.

Assim, os gastos fixos que não forem essenciais podem ser guardados para a realização daquele seu sonho que é sempre deixado de lado.

2. Crie metas mensais para poupar

Trace uma meta mensal de quanto você deseja poupar e se esforce ao máximo para sempre segui-la.

Ter essa meta já delineada, mesmo que seja apenas na sua cabeça, te ajudará a seguir com os planos, já que é um desafio imposto a si mesmo.

3. Registre todos os seus gastos

Registrar absolutamente cada mísero gasto feito vai fazer com que você tenha um maior controle sob as suas finanças.

Desse modo, será possível acompanhar de perto cada coisa que pode ser deixada de lado no próximo mês para que você possa guardar o dinheiro que seria usado para algo não tão importante.

4. Crie objetivos

Criar objetivos para a quantia que está sendo poupada te dará um incentivo extra para guardar e não gastar com coisas fúteis do dia a dia.

Assim, pense no seus maiores sonhos e coloque eles como os seus objetivos de vida, e claro, lute para realizá-los.

5. Compare os preços

Antes de gastar o seu suado salário com qualquer coisa, tente sempre comparar os preços.

Afinal, pode ser que em outro lugar você encontre o que precisa com um preço melhor, permitindo assim que você economize e guarde o que não foi gasto.

6. Tome cuidado com a compras parceladas

Uma última dica para te ajudar a começar a juntar dinheiro em 2023, é ficar sem atento as compras parceladas no cartão.

Isso porque você pode até mesmo achar que está pagando pouco por estar sendo descontado mensalmente uma pequena parcela, no entanto, no próximo mês pode ser que algum imprevisto ocorra e essa pequeno valor acaba atrapalhando, fazendo com que não sobre dinheiro.

Além disso, de compra em compra, o prejuízo pode acabar aparecendo, além claro, das temidas taxas de juros cobradas por alguns estabelecimentos.

