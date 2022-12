Descubra o significado dos adesivos que vêm nas frutas

Ao fazer compras no supermercado, você já deve ter reparado que muitos produtos, em sua maioria frutas, têm adesivos colados. Mas você já parou para pensar qual o real significado dos adesivos que vêm nas frutas?

Embora o item passe batido para muitos, eles não são colados à toa. Existe uma razão importante para que os itens sejam colocados ali.

Para sanar a dúvida de muitos, o Portal 6 traz aqui qual é o verdadeiro significado dos adesivos que vêm nas frutas do supermercado.

Afinal, qual é o real significado dos adesivos que vêm nas frutas ?

Apesar de muita gente constantemente ver um adesivo afixado nas frutas do supermercado, pouca gente sabe qual o real motivo daquilo.

Contudo, os itens não são colocados ali por uma mera coincidência. Ao contrário do que muitos acham, o colante na verdade é chamado de códigos PLU, pela sigla “Price Look Up” (algo como “pesquisa de preço”) e cumpre um papel essencial ali.

Os itens foram instaurados em 1990 para facilitar a identificação de cada produto no momento do check out, como se fosse uma espécie de código de barras.

Além de trazer a identificação, o código também carrega uma informação valiosa: a forma como cada fruta foi tratada, ou seja, se houve uso de agrotóxico ou não.

Normalmente, os códigos PLU contém como primeiro número o 4 ou um 9. Quando aparece o número 4, significa que a fruta foi cultivada de maneira tradicional, já o 9 significa que é orgânica.

Outra diferença é que os Plu que começam com o número 9 sempre contarão com cinco dígitos no total. Já os códigos que começam com 4 tem apenas quatro dígitos.

Vale lembrar que também há a possibilidade do código começar com o número 8 que indica que o produto vem de uma plantação modificada geneticamente.

No entanto, é importante ressaltar que os adesivos não são de uso obrigatório e, por isso, nem sempre vemos esse tipo de item nas frutas.

