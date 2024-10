Furo do cabo da frigideira possui funções secretas que poucas pessoas conhecem

Esse furo é muito mais do que um simples adereço de design para deixar a peça mais bonita

Magno Oliver - 20 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Seja para fazer ovo mexido no café da manhã, preparar uma carne, um almoço, as frigideiras são um dos utensílios domésticos mais utilizados nos lares brasileiros atualmente.

Assim, aliadas ao fogão, as frigideiras são 1001 funções. Elas douram, refogam, grelham, esquentam e fritam quaisquer tipos de alimentos.

Dependendo da marca, elas chegam a ser produzidas em diversos materiais e tamanhos.

No entanto, de todas as utilidades da frigideira, existe um elemento em comum que também se destaca e possui outras utilidades na cozinha: a alça alongada com furo na extremidade.

Embora algumas pessoas pensem que o furo na extremidade da alça das frigideiras seja um item de design decorativo da peça, os fabricantes mostraram que não é bem assim.

Essa parte da panela tem dois propósitos interessantes e úteis. O primeiro é servir como espaço para pendurar as panelas em ganchos fixados na parede. Isso ajuda a deixar o espaço livre em armários e prateleiras.

Além disso, ao manter a frigideira pendurada, é possível evitar arranhões e danos que podem ocorrer ao empilhá-la com outros utensílios, prolongando a vida útil do objeto.

Outra função importante desse furo é para prender utensílios que usamos para mexer os alimentos. Dá para pendurar colheres de pau, conchas e até algumas facas pequenas, por exemplo.

Dessa forma, o utensílio não encosta na bancada, evitando sujeira e resíduos. Essa prática é especialmente útil para cozinheiros que desejam manter a cozinha mais organizada e livre de respingos.

O design dela vem para ajudar a evitar que as colheres queimem ou estraguem caso sejam deixadas por muito tempo com a panela quente no fogo.

